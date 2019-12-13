Городские соревнования по воркауту проходят в Пскове
Первый этап городских соревнований по воркауту прошел в Пскове на базе 9-й школы, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
В мероприятии приняли участие более 30 школьников 5-9 классов, которым предстояло подтянуться на турнике, отжаться от пола и выполнить элементы воркаута.
Победителей первого тура ждет второй этап соревнований, который состоится в 9-й школе 17 декабря в 13:00.
Соревнования проходят в рамках федерального гранта по проекту «Школьная воркаут-площадка, как часть социально-активного пространства микрорайона», который выиграла школа №9 города Пскова.