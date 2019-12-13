Виталий Фетисов возглавил транспортную прокуратуру Псковской области
Виталий Фетисов стал руководителем транспортной прокуратуры Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, его назначили на должность 11 декабря.
Нового руководителя регионального ведомства представил Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора Псковской области Василием Осиповым.
Стороны обсудили межведомственное взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности на водном и железнодорожном транспортах.
Виталий Фетисов был заместителем Новгородского транспортного прокурора. На протяжении ряда лет он занимал различные должности в органах прокуратуры Псковской области.