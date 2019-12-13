Владимир Мединский призвал россиян не смотреть голливудские фильмы

23:01, 13 декабря 2019, ПАИ

Министр культуры России Владимир Мединский призвал россиян не смотреть в кинотеатрах голливудские фильмы, пишет газета «Известия». По словам министра, он с грустью смотрит на сборы ряда голливудских фильмов.

«Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет», — приводит слова Владимира Мединского ТАСС.

Он рассказал, что у жителей России есть привычка ходить в кино на просмотр голливудских фильмов. «Надо преломить ситуацию», — добавил мниистр.