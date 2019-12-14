Капитальный конкурс

14:47, 14 декабря 2019, ПАИ

Как случилось, что на пост директора Фонда капремонта Псковской области претендует только один кандидат.

1 ноября комитет по строительству и ЖКХ Псковской области публично, как того и требует закон, объявил о проведении конкурса на должность директора регоператора — Фонда капремонта Псковской области. 14 декабря стали известны результаты первого этапа конкурса. Единственным кандидатом, который его преодолел, стал и.о. руководителя регоператора Виктор Иващенко. Почему так получилось, что на пост руководителя Фонда претендует только один человек? Раскроем «заговор».

Минстрой блюдет

Информационное сообщение о проведении конкурса было размещено на сайте комитета. Аж на 19 страницах документа все желающие могли ознакомиться с требованиями, предъявляемыми соискателям должности, а также с перечнем документов, которые потенциальным желающим стать директором Фонда необходимо было предоставить в конкурсную комиссию.

Отметим, что заявленные требования - не блажь регионального комитета по ЖКХ, а определенные и согласованные Минстроем России.

Всего в конкурсе три этапа. О первом — чуть ниже. На втором претендентам предстоит пройти тестирование на знание законодательства, которое проводится Минстроем России. Третий этап — это индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией. Пред светлые очи которой смогут предстать только кандидаты, прошедшие тестирование успешно.

Директор Фонда капремонта — должность хоть и не политическая (хотя когда-то Сергей Макарченко, находясь на этом посту, занимался политикой), но знаковая. Хотя бы потому, что именно на нее завязана одна из стратегических линий по модернизированию ЖКХ в регионе, деньги через регоператора проходят большие, а ответственность — колоссальная. Поэтому итоги конкурса являются очень даже значимым общественным событием.

Место для мазохиста

Фонд капремонта синекурой не назовешь. Это явно не то место, где можно в спокойном и плановом режиме работать, наслаждаясь положением руководителя. На самом деле это, прежде всего, большая нервотрепка и, говоря совсем уж прямо, геморрой и расстрельная позиция. Потому что встретить более проблемное направление, чем ЖКХ в целом и капремонт домов, в частности, надо еще постараться.

Постоянные вопросы с собираемостью взносов, соблюдением графика ремонтов, его качеством, взаимодействие с жителями домов и общественными наблюдателями — работа не для тех, кто любит сидеть в тиши кабинета и пить чай с баранками. Зато она прекрасно вписывается в формулу губернатора Михаила Ведерникова — 24/7.

Еще на стадии объявления конкурса в администрации Псковской области отчетливо понимали, что вала жаждущих, чтобы их «расстреляли» на ниве ЖКХ, не будет. Даже за 52 тысячи рублей плюс 30% премии - «грязными», то есть с налогами.

Один. Совсем один

Прием документов на конкурс закрылся 6 декабря, а 7 декабря состоялся первый этап, на котором комиссия проверяла соответствие соискателей предъявляемым требованиям и комплектность предоставленных кандидатами документов.

На участие в конкурсе заявились два человека.

Уже полгода обязанности директора Фонда капремонта исполняет Виктор Иващенко, бывший глава Усвятского района. Вполне ожидаемо было, что он участие в конкурсе примет. Так и оказалось.

Вторым соискателем стал Дмитрий Денисов. Публичной информации о нем немного. В частности, известно что до 2010 года он работал судьей Палкинского районного суда, а затем оказывал юридические консультации.

По итогам первого этапа конкурсная комиссия не допустила Дмитрия Денисова к дальнейшему участию в конкурсе. Как нам стало известно, тому было две причины. Во-первых, у Денисова не оказалось опыта руководящей деятельности: работу судьей за таковую комиссия не сочла. Во-вторых, соискатель не предоставил полный пакет документов, в частности, справку об отсутствии психических заболеваний.

Требование такой справки, в общем-то общее место при проведении подобных конкурсов. В информационном сообщении комитета по ЖКХ в перечне требований к соискателями есть пункт о предоставлении документов, подтверждающих отсутствие обстоятельств, «установленных пунктом 8 Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя Регионального оператора - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, утвержденного приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 30.07.2019 № 125-ОД».

Мы отыскали этот приказ и да, в перечне документов эта справка фигурирует.

В итоге ко второму этапу конкурса допущен только один — Виктор Иващенко.

По нашей информации, комиссия тщательно рассматривала его кандидатуру на соответствие требованиям, в частности, наличию работы в сфере ЖКХ. В итоге более чем 20-летний опыт его работы на посту главы Усвятского района был принят «в зачёт». Решение вполне логичное: главы муниципалитетов, работая «на земле», становятся мультиспециалистами, тем более, в ЖКХ.

В понедельник состоится второй этап конкурса на пост руководителя регионального Фонда капремонта — тестирование. Будут ли неожиданности там — посмотрим.