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Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения

Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения 1 октября. Ко дню рождения радиостанция подготовила масштабное обновление эфира: с сегодняшнего дня единственное местное региональное радио можно будет послушать в новом звучании.

  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ
  • Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
    Фото: ПАИ

«7 НЕБО» – это радио, которое невозможно запрограммировать роботами. Мы – команда профессионалов, которые делают эфир по-настоящему живым. Мы не просто ставим музыку, мы разговариваем с аудиторией, сопереживаем, радуемся и ищем ответы на главные вопросы вместе с жителями региона. Наша уникальность – в человеческом голосе, который звучит искренне, – делится руководитель радиовещания госмедиахолдинга Андрей Калинин. – Отдельные слова благодарности в этот день мы адресуем губернатору Псковской области. Благодаря его личной поддержке и вниманию к развитию региональных СМИ сигнал «7 НЕБА» сегодня звучит по всей территории Псковщины. От Пскова до самых отдалённых районов – наш голос объединяет города и деревни, делая информацию доступной каждому. Мы гордимся тем, что можем быть полезными для всей области без исключения».

Радиостанция возникла 1 октября 1998 года, в непростой экономический период, связанный с дефолтом, и с первых дней стала смелым экспериментом – первым в Пскове круглосуточным радио с автоматическим вещанием.

Идея названия принадлежит коллективу. Цифра «7» перекликалась с существовавшим тогда холдингом «Телеком», «Седьмым каналом» и газетой «7 дней». Слоган «Наслаждайся» подсказал вторую часть – «небо», ведь человек, наслаждаясь, будто оказывается на седьмом небе. Бессменным руководителем радиостанции все 28 лет является Андрей Калинин. На частоте 107.1 FM в Пскове, а с 6 марта 2025 года радио вещает на всю Псковскую область. Сигнал охватывает порядка 90 % населения региона – с севера на юг и с запада на восток. Это стало возможным благодаря установке передатчиков на четырёх самых высоких радиомачтах области. Дополнительные частоты: 89.9 FM (Гдовский район), 95.8 FM (Новосокольнический, Великолукский, Куньинский, Невельский, Локнянский районы), 100.6 FM (Дновский, Порховский, Дедовичский, Бежаницкий районы), 105.4 FM (Пушкиногорский, Новоржевский, Опочецкий, Красногородский, Себежский, Пустошкинский районы).

Единственная региональная государственная радиостанция Псковской области, осуществляющая круглосуточное вещание и самостоятельно формирующая музыкальное и программное наполнение, входит в состав АНО «Медиацентр 60» (госмедиахолдинг Псковской области) и расположена по адресу: Псков, улица Ленина, 6а.

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