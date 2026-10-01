Михаил Ведерников: Историческое наследие Псковской области должно работать на развитие региона

15:44, 01 октября 2026, ПАИ

Псковская земля обладает уникальным историческим наследием, которое должно не только сохраняться, но и работать на развитие региона, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на пленарном заседании IV Форума региональных отделений Российского исторического общества (РИО) в Пскове в четверг, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Всё это нужно не только сберечь и передать следующим поколениям. Но и сделать так, чтобы оно работало на развитие региона. Прошлое само по себе будущего не построит. Но оно может стать ядром территории, если вокруг появляется благоустроенная среда, музеи, события, маршруты, подключается местный бизнес, и мы используем для этого самые разные инструменты», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что Псковщина – колыбель православной веры, регион с тысячелетней летописью, воинскими традициями и самобытной культурой. В области насчитывается более 350 храмов, 10 из которых включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Губернатор напомнил, что одним из инструментов сохранения исторической памяти стал областной закон о памятных датах, разработанный совместно с региональным отделением РИО. Документ закрепляет перечень значимых дат как областного, так и муниципального уровня. Список остаётся открытым: с предложением может выйти любой гражданин, исследователь, краевед или общественник, и каждую аргументированную инициативу власти рассматривают.

В качестве примеров он привёл День Знамени Победы, наименование штурмового флага которого связано с населённым пунктом в Себежском районе, День партизанской славы, вокруг которого выстроена целая инфраструктура смыслов и мероприятий, включая ежегодное финансовое поощрение муниципалитетов и почётное звание «Край партизанской славы», а также День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

Губернатор отметил, что в регионе дислоцировано несколько крупных подразделений, которые во все времена защищали страну. Он напомнил о подвиге легендарной шестой роты, героически погибшей в бою с многократно превосходящими силами террористов. Михаил Ведерников также подчеркнул, что ратная история Пскова пишется и сегодня – героизм псковских десантников неоднократно отмечал Верховный главнокомандующий.

«Всё это крайне важные смыслы», – подчеркнул глава региона.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО проходит в Псковской области с 1 по 3 октября на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.