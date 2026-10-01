«От Великой до Великой»: на форуме в Пскове предложили новый межрегиональный маршрут

15:57, 01 октября 2026, ПАИ

О подходах к формированию территориальных брендов и перспективах сотрудничества с Псковской областью рассказал директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов».

По словам Алексея Чепцова, при создании бренда региона не нужно ничего выдумывать – следует опираться на историю, известные имена и уникальные особенности территории. Одним из самых ярких народных промыслов России он назвал дымковскую игрушку, отметив, что именно она стала основой для брендинга Кировской области.

Он также напомнил, что в Кировской области родились братья Васнецовы и значительная часть их работ была написана на Вятке. Среди узнаваемых брендов региона Алексей Чепцов назвал «Родину Ивана Царевича» и «Сестрицу Алёнушку».

Отдельное внимание в разговоре было уделено Великорецкому крестному ходу – одному из самых продолжительных крестных ходов в России. По словам Алексея Чепцова, ежегодно с 3 по 8 июня в Кировской области собираются сотни тысяч паломников, которые несут образ святителя Николая Чудотворца к месту его обретения на берегу реки Великой в селе Великорецкое Кировской области.

Наличие реки Великой в Псковской области дало импульс для обсуждения нового межрегионального туристического маршрута.

«Мы уже с коллегами прямо сегодня смотрели, не сделать ли новый национальный туристический маршрут «От Великой до Великой», – сказал директор Центра развития туризма Кировской области.

Он подчеркнул, что за полдня работы на форуме уже начались коллаборации, в том числе с туроператорами Псковской области. Чепцов выразил надежду на скорую реализацию совместных идей.

Говоря об ошибках в процессе создания брендов, Чепцов привёл пример из опыта подготовки к 650-летию Кирова. Тогда был объявлен всероссийский конкурс на разработку талисмана, однако местные жители выступили против, указав на историческую дымковскую игрушку как на естественный символ города.

По его словам, этот случай стал важным уроком: в каждом регионе, городе и даже деревне есть своя уникальность, которую нужно находить и использовать. Он посоветовал коллегам из других субъектов внимательно изучать историю и опираться на местные особенности.

Алексей Чепцов также отметил, что бренд не будет работать, пока в него не поверят сами жители. По его мнению, в первую очередь необходимо работать с местным населением, чтобы люди приняли и полюбили территорию, тогда и продвижение станет эффективным.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.