Более десяти тысяч пространств благоустроили в России с 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

14:18, 01 октября 2026, ПАИ

В России с 2025 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроено более десяти тысяч общественных и дворовых территорий. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передаёт пресс-служба Правительства РФ.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», вошедший в 2025 году в нацпроект «Инфраструктура для жизни», смещает акцент на комплексные территориально-пространственные преобразования и рост социальной активности граждан.

«В стране продолжается комплексная работа по благоустройству населённых пунктов. Это одно из самых востребованных направлений для людей – важно, чтобы граждане видели реальные изменения и чувствовали, что жизнь в их городах и сёлах становится комфортнее. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», вошедший в 2025 году по решению президента в нацпроект «Инфраструктура для жизни», стал одним из самых эффективных и узнаваемых инструментов улучшения городской среды. С прошлого года преобразилось более 10 тыс. общественных и дворовых пространств, реализовано 274 проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Большое внимание уделяем воссоединённым регионам. С 2025 года в рамках нацпроекта там приведено в порядок 106 территорий, по итогам всероссийского конкурса реализовано 11 проектов. Важно, что благоустройство стимулирует и коммерческую активность: усиление локальных производств, развитие малого бизнеса, создание рабочих мест. В частности, со старта нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализация проектов – победителей конкурса обеспечила создание свыше четырёх тысяч рабочих мест по всей стране, на обновлённых территориях открылось 905 коммерческих объектов», – сказал Марат Хуснуллин.

В каждом регионе проекты раскрывают местную идентичность. Так, в Северобайкальске (Бурятия) открыт парк «История БАМ» площадью 1,5 гектара – музей под открытым небом, где маршрут повторяет изгибы магистрали, а центральными экспонатами стали подлинный путеукладчик и самосвалы, включая «Магирус». Здесь также есть сцена, детская площадка, освещение и малые архитектурные формы. Это единственное музейное пространство под открытым небом, посвящённое истории «стройки века» через строительную технику и инсталляции.

В Волжске (Марий Эл) завершено благоустройство центрального парка по проекту «Ре-парк: новый экокультурный центр» на площади почти 64 гектара. Здесь появились амфитеатр со сценой, детская и спортивная зоны (баскетбол, футбол, теннисные столы, тренажёры), проложены пешеходные и велодорожки.

В Альметьевске (Татарстан) преобразили территорию водохранилища: созданы вело- и беговые маршруты, спортплощадки, пикниковые точки с гриль-зонами, многоуровневые пирсы для рыбалки и йоги, причалы для сапбордов и лодок, а также экопарк со смотровыми вышками для наблюдения за птицами. Здесь проходят фестивали, соревнования, экоакции и концерты, открываются кафе, прокат, работают инструкторы.

В Тюмени создан сквер медицинских работников: сформирован каскад открытых пространств, установлена скульптурная композиция на подиуме, смонтирована дренажная система с перфорированными трубами, высажены деревья и кустарники, установлено освещение, подчёркивающее архитектурную доминанту. Проект включён в федеральный реестр лучших практик и рекомендован другим регионам.

«Комфортный город сегодня – это пространство, где создаются точки притяжения, развивается экономика, учитываются культурные особенности региона, обеспечивается вовлечение жителей. Эта работа ведётся в рамках одного из наиболее узнаваемых федеральных проектов – «Формирование комфортной городской среды». Для достижения ключевых показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» нам нужно благоустроить ещё 30 тысяч общественных и дворовых пространств, а также реализовать более 1,6 тысячи проектов – победителей всероссийского конкурса. Это очень амбициозные цели, но мы успешно движемся к их достижению», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Работа продолжается и в приграничных, и в воссоединённых регионах. В Губкине (Белгородская область) проект «Губкин – Лесопляж» объединил 11 функциональных зон центральной площади. На городском пляже создано «Зелёное кольцо города» с детскими и спортивными площадками, сценой, рыбацкими мостиками, амфитеатром и экотропой с тактильными покрытиями.

В Щиграх (Курская область) на территории площадью один гектар имитировали заводскую узкоколейку с четырьмя станциями – «Геология», «История», «Культура», «Технологии». В Курчатове на Площади культур появились универсальная сцена, спортплощадка, зона экокультуры и сухой фонтан без чаши со светодинамикой и парообразователями для 3D-водяных голограмм с историей города.

В парке Шахтёрска (ДНР) созданы девять функциональных зон: скейт-парк, воркаут, игровой городок, места для рекреации, торговли, кафе, открытая сцена, а также арт-объект, посвящённый космонавту Георгию Береговому. В Донецке открыт парк Энергетиков с памп-треком, тренажёрами, столами для настольного тенниса, игровой зоной, мемориалом энергетикам, арками с подсветкой и качелями.