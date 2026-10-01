Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роспотребнадзор: Проветривать помещения нужно без присутствия детей

Проветривание помещений является обязательным мероприятием для профилактики ОРВИ и гриппа как дома, так и на работе. Однако проветривать помещения нужно без присутствия детей, используя сквозное проветривание. Об этом рассказал заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 1 октября.

Фото: ПАИ

«Например, классы проветривают во время перемен, когда дети находятся в коридоре. Затем наоборот: дети в классе, проветривается коридор», – пояснил Илья Франченко.

Такой подход позволяет обеспечить приток свежего воздуха в помещение, не создавая дискомфорта для учащихся и не подвергая их риску переохлаждения.

Если ребёнок прошёл утренний фильтр, но уже болен без видимых признаков, проветривание и использование рециркулятора снизят риск распространения заболевания.

Рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами позволяют обеззараживать воздух в помещении, уничтожая вирусы и бактерии.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



01 октября 2026

Роспотребнадзор: Проветривать помещения нужно без присутствия детей
01 октября 2026

Радиостанция «7 НЕБО» отмечает 28-й день рождения
01 октября 2026

Более десяти тысяч пространств благоустроили в России с 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
01 октября 2026

Маткапитал на первого ребёнка вырастет в 2027 году
01 октября 2026

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах: полный путеводитель
01 октября 2026

Уроженец Пскова Сергей Карасёв стал вице-губернатором Оренбургской области
01 октября 2026

Октябрь в Псковской области будет теплее климатической нормы – синоптики
01 октября 2026

Михаил Ведерников: Бренд территории – это будущее, которое мы формируем уже сегодня

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...