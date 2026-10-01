Роспотребнадзор: Проветривать помещения нужно без присутствия детей

14:43, 01 октября 2026, ПАИ

Проветривание помещений является обязательным мероприятием для профилактики ОРВИ и гриппа как дома, так и на работе. Однако проветривать помещения нужно без присутствия детей, используя сквозное проветривание. Об этом рассказал заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 1 октября.

«Например, классы проветривают во время перемен, когда дети находятся в коридоре. Затем наоборот: дети в классе, проветривается коридор», – пояснил Илья Франченко.

Такой подход позволяет обеспечить приток свежего воздуха в помещение, не создавая дискомфорта для учащихся и не подвергая их риску переохлаждения.

Если ребёнок прошёл утренний фильтр, но уже болен без видимых признаков, проветривание и использование рециркулятора снизят риск распространения заболевания.

Рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами позволяют обеззараживать воздух в помещении, уничтожая вирусы и бактерии.