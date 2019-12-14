Треть россиян потратит на подготовку к Новому году не более 10 тысяч рублей

09:10, 14 декабря 2019, ПАИ

В России треть жителей планирует потратить на подготовку к Новому году не более 10 тысяч рублей. Речь идёт о тратах на оформление новогоднего стола, подарки, декор и украшения для создания праздничного настроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, который провела компания MoneyMan.

Согласно исследованию, около 33% россиян потратят на подготовку к Новому году до 10 тысяч рублей, 28% респондентов запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей, а 9% опрошенных планируют уложиться в бюджет в 5 тысяч рублей.

Кроме того, 10% россиян заявили, что потратят на подготовку к Новому году 20 тысяч рублей, 7% опрошенных хотят уложиться в бюджет до 25 тысяч рублей, 10% респондентов намерены потратить более 25 тысяч рублей, а 3% россиян вовсе решили не тратиться на новогодние хлопоты.