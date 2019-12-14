На 877 тысяч рублей оштрафовал псковский Росреестр нарушителей земельного законодательства

09:32, 14 декабря 2019, ПАИ

В ноябре текущего года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 114 проверок соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе, в ходе которых выявили 149 нарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков и невыполнением в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

По итогам проверок выдано 121 предписание об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждены 97 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 877 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 101 нарушение.