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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке алкоголя

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал россиянам рекомендации по выбору алкоголя. В первую очередь ведомство советует не покупать спиртное в местах несанкционированной торговли и в Интернете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом при покупке алкоголя граждане должны обращать внимание на информацию, размещенную на продукции. На упаковке спиртного должна быть размещена акцизная марка, а название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. Также на марке должна содержаться информация о производителе, наличии лицензии, дате розлива и других параметрах.

В ведомстве также отметили, что легальность любой бутылки алкоголя можно проверить с помощью бесплатного приложения для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко». При этом специалисты Роспотребнадзора напомнили, что спиртное противопоказано детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек и органов пищеварения.

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