0
11:34
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
10:56
Фарфоровую чашку начала ХХ века нашли археологи в Пскове
08:29
Новый год 2020 в Пскове: Какие мероприятия пройдут, где и когда
21:18
Виталий Фетисов возглавил псковскую транспортную прокуратуру
18:21
Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
17:38
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
Еще новости
Общество

Изменились маршруты двух автобусов в Пскове

В Пскове приказом комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона внесены изменения в маршруты двух автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном профильном комитете.

Согласно приказу принято решение об изменении муниципальных маршрутов, перевозки по которым осуществляются ООО «Автэкс». Теперь маршрут 2Т «улица Балтийская – железнодорожный вокзал» будет дополнительно обслуживать остановки: «Рижский проспект», «улица Балтийская», «Ледовый дворец». А маршрут 14Т «улица Балтийская – улица Трохина» дополнительно будет обслуживать остановки: «Ледовый дворец», «улица Балтийская».

Также в Опочке установлен муниципальный маршрут №10 «улица Строителей – Дом престарелых», который включён в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
14 декабря 2019
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
Фарфоровую чашку начала ХХ века нашли археологи в Пскове
14 декабря 2019
Фарфоровую чашку начала ХХ века нашли археологи в Пскове
Виталий Фетисов возглавил псковскую транспортную прокуратуру
13 декабря 2019
Виталий Фетисов возглавил псковскую транспортную прокуратуру
Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
13 декабря 2019
Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
13 декабря 2019
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
Администрация Пскова объявила 31 декабря выходным днем
13 декабря 2019
Администрация Пскова объявила 31 декабря выходным днем
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев

Идет загрузка...