Изменились маршруты двух автобусов в Пскове

10:30, 14 декабря 2019, ПАИ

В Пскове приказом комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона внесены изменения в маршруты двух автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном профильном комитете.

Согласно приказу принято решение об изменении муниципальных маршрутов, перевозки по которым осуществляются ООО «Автэкс». Теперь маршрут 2Т «улица Балтийская – железнодорожный вокзал» будет дополнительно обслуживать остановки: «Рижский проспект», «улица Балтийская», «Ледовый дворец». А маршрут 14Т «улица Балтийская – улица Трохина» дополнительно будет обслуживать остановки: «Ледовый дворец», «улица Балтийская».

Также в Опочке установлен муниципальный маршрут №10 «улица Строителей – Дом престарелых», который включён в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.