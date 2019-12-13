Почти год проведёт в колонии великолучанин за кражу

12:23, 14 декабря 2019, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным 29-летнего местного жителя в краже (часть 2 статьи 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в апреле этого года из подвального помещения частного дома на улице Каштановой в Великих Луках мужчина похитил электродвигатель от стиральной машины, два колеса от мотоблока, газовый баллон и удлинитель. Кроме того, он украл из сарая во дворе девять металлических труб.

Ущерб для владельца составил около 15 тысяч рублей. Гражданин обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали вора. Выяснилось, что он временно проживал в доме у потерпевшего, а краденым распорядился по своему усмотрению.