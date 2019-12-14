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Общество

45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда

14 декабря народный самодеятельный коллектив Псковской области - мужской хор ветеранов войны и труда из Великих Лук отмечает 45 лет со дня создания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В этот день единственный в Псковской области мужской хор ветеранов войны и труда отметит свой юбилей праздничным концертом в городском доме культуры имени Ленина.

Коллектив был создан в 1974 году по инициативе администрации Великолукского локомотиворемонтного завода в период подготовки к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Первым руководителем коллектива стал ветеран войны, хормейстер Всеволод Комаров. Коллектив много гастролировал по области, и уже в 1976 году ему было присвоено высокое звание «Народный самодеятельный коллектив». В 1980-е годы хор ветеранов выступал не только в Псковской области, но и в Новороссийске и Москве.

В 2008 году за успешное участие во всероссийских и областных фестивалях и конкурсах, большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи коллективу было присвоено звание «Лучший самодеятельный коллектив Псковской области». В настоящее время мужским хором ветеранов руководит Татьяна Случаева. 

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