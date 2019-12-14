«Ахтеатр» покажет спектакль в красногородской школе-интернат 15 декабря

14:44, 14 декабря 2019, ПАИ

15 декабря в 12:00 молодежный театр «Ахтеатр» в рамках проекта «Что мы знаем о войне?» посетит Красногородскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Агрошкола» со спектаклем и мастер-классами. Как сообщили Псковскому агентству информации в театре, актёры покажут детям спектакль «У войны не женское лицо» по произведению Светланы Алексиевич

Коллектив «Ахтеатра» также проведет для воспитанников учреждения мастер-классы по сценической речи. В этот же день пройдет встреча-беседа школьников с ветераном боевых действий, полковником Сергеем Березовским.

Предстоящее мероприятие реализуется в рамках проекта «Что мы знаем о войне?», получившего президентский грант.