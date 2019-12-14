8 из 68 российских фильмов смогли окупить госфинансирование

16:00, 14 декабря 2019, ПАИ

С января по ноябрь текущего года из 68 российских фильмов, получивших государственную поддержку, окупились 8, сообщает РБК со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Самым кассовым российским фильмом оказалась лента «Т-34», сборы которой составили 522,2 млн рублей. Также среди окупившихся картин – «Бабушка лёгкого поведения - 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся», «Верность» и «Балканский рубеж».

За аналогичный период прошлого года в прокате окупились 9 из 54 фильмов, получивших господдержку.