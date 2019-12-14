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Общество

79 килограммов сладкого забраковал Роспотребнадзор в Псковской области

С января по сентябрь текущего года в Псковской области специалисты регионального управления Роспотребнадзора сняли с реализации 25 партий кондитерской продукции общим весом 79 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего специалисты исследовали 507 проб кондитерских изделий, из них 401 – по микробиологическим показателям (4% проб не соответствуют требованиям), а также 106 проб – по физико-химическим показателям (2,7% проб не соответствуют норме).

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах кондитерских изделий не обнаружено.

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