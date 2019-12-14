0
17:12
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
14:47
Капитальный конкурс
13:17
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
11:34
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
10:56
Фарфоровую чашку начала ХХ века нашли археологи в Пскове
08:29
Новый год 2020 в Пскове: Какие мероприятия пройдут, где и когда
21:18
Виталий Фетисов возглавил псковскую транспортную прокуратуру
Еще новости
Общество

Финальный этап спартакиады «Твой выбор» прошёл в Пскове

14 декабря в Пскове на базе школы № 26 состоялся финальный этап спартакиады для школьников «Твой выбор». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в спартакиаде участвовали более 100 юных спортсменов, прошедших зональные этапы соревнований. Они состязались в мини-футболе, стритболе и настольном теннисе.

На торжественном открытии мероприятия ребят из 11 районов Псковской области напутствовал начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Он отметил, что все участники  – уже победители. Он напомнил, что спортсмены два месяца провели бок о бок со стражами порядка, и в процессе постоянных тренировок прошли через зональный отбор.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров спартакиады приняли участие начальник областного УМВД Алексей Овсянников, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев и председатель областного комитета по образованию Александр Седунов. Участникам спортивного праздника вручили кубки, дипломы и медали, а также подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова – билеты на главную новогоднюю елку страны в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Спартакиаду «Твой выбор» в Псковской области организовала региональное УМВД при поддержке губернатора и администрации региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Аномальная погода придёт в европейскую часть России
14 декабря 2019
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
14 декабря 2019
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
14 декабря 2019
Псковскую область отметили за активное участие в реализации нацпроекта «Культура»
Фарфоровую чашку начала ХХ века нашли археологи в Пскове
14 декабря 2019
Фарфоровую чашку начала ХХ века нашли археологи в Пскове
Виталий Фетисов возглавил псковскую транспортную прокуратуру
13 декабря 2019
Виталий Фетисов возглавил псковскую транспортную прокуратуру
Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
13 декабря 2019
Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
13 декабря 2019
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово

Идет загрузка...