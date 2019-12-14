Финальный этап спартакиады «Твой выбор» прошёл в Пскове

19:00, 14 декабря 2019, ПАИ

14 декабря в Пскове на базе школы № 26 состоялся финальный этап спартакиады для школьников «Твой выбор». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в спартакиаде участвовали более 100 юных спортсменов, прошедших зональные этапы соревнований. Они состязались в мини-футболе, стритболе и настольном теннисе.

На торжественном открытии мероприятия ребят из 11 районов Псковской области напутствовал начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Он отметил, что все участники – уже победители. Он напомнил, что спортсмены два месяца провели бок о бок со стражами порядка, и в процессе постоянных тренировок прошли через зональный отбор.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров спартакиады приняли участие начальник областного УМВД Алексей Овсянников, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев и председатель областного комитета по образованию Александр Седунов. Участникам спортивного праздника вручили кубки, дипломы и медали, а также подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова – билеты на главную новогоднюю елку страны в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Спартакиаду «Твой выбор» в Псковской области организовала региональное УМВД при поддержке губернатора и администрации региона.