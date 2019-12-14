Приём заявок на конкурс-выставку «Масленичный сувенир» начнётся 13 января

09:01, 15 декабря 2019, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества приглашает к участию в ежегодном VII конкурсе-выставке «Масленичный сувенир». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, приём заявок продлится с 13 января по 16 февраля в Доме ремесел.

Конкурс-выставка «Масленичный сувенир» является ежегодным, он направлен на стимулирование создания сувениров Псковской области и увеличение ассортимента изделий, соответствующих событийной тематике. В нём могут принять участие художники, мастера народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства, художники-любители, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.

Работы можно подготовить в нескольких номинациях: «Образы и символика Масленицы в современном сувенире», «Массовый сувенир» (разработка небольшого малобюджетного и узнаваемого по тематике изделия), кукла «Масленица» (традиционная обрядовая или авторская ), коллективная композиция на тему масленицы. Работы должны иметь ярко выраженную масленичную тематику.

Выставка и награждение победителей конкурса состоятся 24 февраля в выставочном зале Дома ремёсел по адресу: Псков, ул. Некрасова, 8. Всем участникам вручат дипломы, авторы лучших работ будут награждены сувенирами.