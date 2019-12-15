Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове

09:34, 15 декабря 2019, ПАИ

Традиционную новогоднюю акцию «Исполнение желаний» в поддержку бездомных животных запустила псковская общественная организация «Зоозащита». Об этом Псковскому агентству информации сообщила её руководитель Вера Короткова.

«Самая заветная мечта любого бездомного животного - найти свой дом, только своего родного и любимого хозяина. А для кого-то приют - это уже свой родной и уютный дом», - отметила Вера Короткова и добавила, что организаторы акции, сотрудники пункта передержки бездомных животных «Лесопилка» «позволили себе представить», о чем мечтают их подопечные.

В рамках акции любой пскович может исполнить мечты бездомных собак. Так, Берт хочет в подарок сухой корм «Трапеза», Бела – тёплый свитер, Фёдор, Адель и Лиина – надёжные поводки.

Огромной «армии» щенков нужны опилки, жителям кошачьего отделения – рыба, курица и лежанки. Жуля мечтает о новой железной миске, щенки-подростки – о небольших будках, Альма – о мягком матрасе, Альфа – о прочном ошейнике и поводке, Гримм – наборе мисок под воду и еду.

Можно сделать жителям «Лесопилки» и другие новогодние подарки: принести еду (рис, гречку, кости, потроха, куру, сухой корм, кефир, творог), медицинские препараты (шприцы, хлоргексидин и перекись, физраствор, послеоперационные попоны и впитывающие пеленки), посуду (миски (алюминий), тарелки, подносы, тазики, чашки, плошки).

Особенно актуален в преддверии холодов текстиль (но не синтетика): верхняя одежда, постельное белье, матрасы, полотенца, паласы, одеяла, пледы.

Бездомным животным можно подарить игрушки, поводки, ошейники, шампуни, глистогонки, расчески, лежанки и другие зоотовары.

Часто приюту требуется физическая сила – для ремонта старых и строительства новых будок. Востребованы мебель (тумбы, полочки, шкафчики, кресла) и стройматериалы (куски линолеума, обрезки досок, краска, пленки, автомобильные шины, различный инструмент), хозяйственные товары: моющие средства, тряпки, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щетки.

Помимо этого, помощь можно оказать, перечислив любую сумму на счет приюта, или просто погулять с одним из его подопечных.

Пункт передержки «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Номер карты для пожертвований - 4817 7600 2499 0461 (Сбербанк). Привязана к телефону: 8-911-362-31-25.