0
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
14:49
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
16:13
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
22:31
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
21:41
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
20:16
Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области
09:54
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
Еще новости
Происшествия

Двое 19-летних великолучан обокрали магазин

В Великих Луках нашли 19-летних местных жителей, подозреваемых краже продуктов из магазина на улице Зверева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление было совершено утром 10 декабря. Двое неработающих, ранее судимых великолучан признались в содеянном. Похищенное изъято. Проводится проверка.

8 декабря из квартиры дома по Октябрьскому проспекту у 50-летнего горожанина был украден мобильный телефон стоимостью 6500 рублей. Мужчина заявил о пропаже в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки нашли подозреваемого - безработного, ранее неоднократно судимого 37-летнего великолучанина. Выяснилось, что накануне он побывал в гостях у потерпевшего. Злоумышленник дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
11 декабря 2019
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
06 декабря 2019
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
04 декабря 2019
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
02 декабря 2019
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря 2
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
29 ноября 2019
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе

Идет загрузка...