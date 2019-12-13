Двое 19-летних великолучан обокрали магазин

10:58, 15 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках нашли 19-летних местных жителей, подозреваемых краже продуктов из магазина на улице Зверева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление было совершено утром 10 декабря. Двое неработающих, ранее судимых великолучан признались в содеянном. Похищенное изъято. Проводится проверка.

8 декабря из квартиры дома по Октябрьскому проспекту у 50-летнего горожанина был украден мобильный телефон стоимостью 6500 рублей. Мужчина заявил о пропаже в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки нашли подозреваемого - безработного, ранее неоднократно судимого 37-летнего великолучанина. Выяснилось, что накануне он побывал в гостях у потерпевшего. Злоумышленник дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.