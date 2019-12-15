Почетное звание «Город трудовой доблести» появится в России

11:30, 15 декабря 2019, ПАИ

Почетное звание «Город трудовой доблести» появится в России. Соответствующий законопроект рассмотрит в приоритетном порядке Совет Госдумы 16 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Законопроект внёс президент РФ Владимир Путин. Звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В числе оснований для присвоения звания - награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы войны. Ходатайства будет рассматривать Российский организационный комитет «Победа».

В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением их гербов и текстом соответствующего указа главы государства.