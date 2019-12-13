Следователи проверят сообщение о петербурженке, которая угрожала выбросить ребенка из окна

12:15, 15 декабря 2019, ПАИ

СК России по городу Санкт-Петербургу проведёт проверку по факту сообщения о женщине, угрожавшей выбросить из окна ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СК РФ.

В эфире одного из федеральных каналов показали сюжет о том, как в Санкт-Петербурге женщина выбрасывала вещи из окна, не смотря на замечания сотрудника полиции. Она бросила в стража порядка пятилитровую канистру, которая ударила его по голове и разбилась об асфальт. После женщина выставила в окно на вытянутых руках двухлетнюю дочку. Когда в квартиру вошли сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, она стояла на диване с ребенком на руках, за спиной было распахнутое окно. Там же находился еще один малолетний мальчик, который заявил, что долгое время не ел.

Организовать доследственную проверку по сообщению СМИ о противоправных действиях матери в отношении своего малолетнего ребенка поручил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он потребовал оперативно установить все обстоятельства произошедшего, проверить условия проживания семьи и запросить характеристика матери. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов профилактики и контроля. Ход процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.