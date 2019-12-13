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Житель Великолукского района подозревается в нарушении половой неприкосновенности ребенка

В Великолукском районе возбуждено уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СК России по Псковской области.

46-летний местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера). По версии следствия, 13 декабря в одном из населенных пунктов муниципального образования злоумышленник повалил девочку на землю и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

На место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики. Такое поручение дал руководитель управления генерал-майора юстиции Петр Крупеня. С пострадавшей работает психолог.

Следователи устанавливают местонахождение подозреваемого.

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