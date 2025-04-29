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Происшествия

13 кг контрабандного золота изъял у гражданина Германии ​суд в Псковской области

Районный суд в Печорах рассмотрел уголовное дело о контрабанде золотых слитков на 90 млн рублей. Их в августе 2024 года попытался ввезти в Россию из Эстонии гражданин Германии. Об этом ПАИ сообщили в транспортной прокуратуре Псковской области.

Контрабандное золото. Фото предоставлено СЗТУ

Иностранец обвинялся в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере и в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

При проведении таможенного досмотра в нишах автомобиля таможенники нашли спрятанные слитки золота с процентным содержанием драгоценного металла 99 % общим весом 13 кг и стоимостью больше 90 млн рублей. Также были найдены 477 монет из сплавов золота и серебра на общую сумму более 24 млн рублей. Этот товар мужчина не задекларировал. Действия иностранца пресекли сотрудники Псковской таможни, незаконно перемещаемый товар был изъят.

Во время рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал вину и добровольно исполнил обязанность по уплате таможенных платежей на сумму более 10 млн рублей. С учетом принятых подсудимым мер по заглаживанию причиненного вреда суд принял решение о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Этим же решением суда золотые слитки на сумму 90 млн рублей конфискованы в доход государства.

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