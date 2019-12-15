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Общество

Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы

Фото Ульяны Ловыгиной

Псковские мотоциклисты просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы с учетом сезонности их использования, а также установить льготы по налогам для ветеранов боевых действий. С таким обращением они пришли в Общественную палату Псковской области 13 декабря, сообщили Псковскому агентству информации организаторы группы «Мотопсков - наш город» в социальной сети «ВКонтакте». 

Члены мотосообщества уверены, что ставка по налогам на мотоциклы завышена: сейчас он составляет 30 рублей на 1 л. с. при мощности двигателя свыше 35 л. с. В то время как автомобилям ставка установлена в размере 13 р. – до 75 л. с.; 15 рублей - 75-100 л. с.; 27 рублей - 100-150 л. с.

Также псковским байкерам треубется содействие в поиске тренировочной площадки для мотоджимханы.

«От членов палаты мы увидели отклик. На ближайших собраниях наши вопросы обсудят. И уже отталкиваясь от ответа, будем идти дальше», - отметили инициаторы встречи.  

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