Псковское агентство информации проведёт прямую трансляцию с мероприятия «Чистый воздух»

14:29, 15 декабря 2019, ПАИ

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Псковское агентство информации проведёт прямую трансляцию с мероприятия «Чистый воздух», которое начнется 15 декабря в 16:00 в проектном офисе «Команда 2018». Трансляцию можно будет посмотреть в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

«Чистый воздух» - мероприятие в формате в формате The World Cafe для экспертов в области экологии, природоохраны, городского развития и других неравнодушных горожан, заинтересованных в разработке стандарта экологической открытости. Оно является частью федеральной программы Агентства стратегических инициатив.

Участники мероприятия обсудят тренды в сфере развития темы чистого воздуха в Пскове, а также сбор текущих городских инициатив и проектов (транспорт, городское планирование, энергетика).

Экспертам предстоит определить формат и каналы предоставления данных о состоянии воздуха горожанам. Результаты их работы лягут в основу государственного стандарта экологической открытости.