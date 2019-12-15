Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»

17:44, 15 декабря 2019, ПАИ

Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи в рамках мероприятия «Чистый воздух», которое состоялось 15 декабря в проектном офисе «Команда 2018». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В мероприятии приняли участие вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко. «Я присутствую здесь потому, что вопрос государственного устройства, общественного касается вопросов экологии – это и несанкционированные свалки, и городская среда», - заметил он.

Также присутствовали руководитель Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, председатель комитета по охране культурного наследия региона Наталья Тихомирова, сотрудники комитета по природным ресурсам и экологии, архитекторы, общественники, преподаватели ПсковГУ, студенты, школьники.

Модератором выступил архитектор и дизайнер, член градостроительного совета Пскова и общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Пскове Сергей Станкевич. Он рассказал, что сегодняшнее мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экология» в формате The World Cafe, который позволяет дискуссии быть более плодотворной. Каждой команде предложен вопрос, в течение 20 минут участникам предстояло выработать идеи, механизмы решения озвученной проблемы, после чего перейти за другой стол.

«Важно, чтобы мы друг друга узнали, вместе мы сильнее. Важно генерировать совместные идеи. Много проектов идет параллельно, они могли бы объединиться», - отметил спикер.

Затем участники разделились на группы, что выработать идеи и конкретные предложения, нацеленные на улучшение экологической обстановки в Псковской области, выявить существующие практики инициативы и проекты.

Итоги обсуждения в Пскове и других городах лягут в основу государственного стандарта экологической открытости.