0
11:32
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
10:58
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:50
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
17:44
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
13:14
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
09:34
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
17:12
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
Еще новости
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома с помощью ипотеки

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», пишет газета «Известия».

Обращение уже направлено вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко. В нем депутат отмечает, что в аварийном жилье вынужденно живут в основном малоимущие граждане, поэтому им следует предоставлять субсидии по ипотеке. Документ предусматривает внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Таким образом ставка по кредиту в данном случае не превысит 3%. При этом у граждан после уплаты ежемесячного взноса должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», — отметил Дмитрий Юрков. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
16 декабря 2019
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
16 декабря 2019
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
16 декабря 2019
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
15 декабря 2019
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
15 декабря 2019
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
15 декабря 2019
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
14 декабря 2019
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
14 декабря 2019
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда

Идет загрузка...