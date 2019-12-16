В Госдуме предложили расселять аварийные дома с помощью ипотеки

09:31, 16 декабря 2019, ПАИ

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету. Автор инициативы единоросс Дмитрий Юрков подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс», пишет газета «Известия».

Обращение уже направлено вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко. В нем депутат отмечает, что в аварийном жилье вынужденно живут в основном малоимущие граждане, поэтому им следует предоставлять субсидии по ипотеке. Документ предусматривает внесение первого ипотечного взноса и части ежемесячных платежей за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Таким образом ставка по кредиту в данном случае не превысит 3%. При этом у граждан после уплаты ежемесячного взноса должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», — отметил Дмитрий Юрков.