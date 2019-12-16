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Общество

15-летняя девочка получила перелом позвоночника в ДТП под Псковом

15-летняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии 15 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 12:30 на 5-м километре автодороги Псков — Писковичи — Муровицы в Псковском районе. 18-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет, где опрокинулось.

Юную пассажирку автомобиля госпитализировали с травмой головы и компрессионным переломом позвоночника. По факту ДТП проводится проверка, добавили в региональном ведомстве.

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