15-летняя девочка получила перелом позвоночника в ДТП под Псковом

09:19, 16 декабря 2019, ПАИ

15-летняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии 15 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 12:30 на 5-м километре автодороги Псков — Писковичи — Муровицы в Псковском районе. 18-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет, где опрокинулось.

Юную пассажирку автомобиля госпитализировали с травмой головы и компрессионным переломом позвоночника. По факту ДТП проводится проверка, добавили в региональном ведомстве.