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Общество

Водительского удостоверения лишился житель Дновского района за пьяное вождение

Дновский районный суд признал виновным местного жителя в повторной езде в пьяном виде (статья 264.1 УК РФ) и лишил его водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным водительских прав, управлял автомобилем Audi 80, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда житель Дновского района лишился водительского удостоверения на 2,5 года. Суд также назначил ему 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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