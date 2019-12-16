Водительского удостоверения лишился житель Дновского района за пьяное вождение

09:40, 16 декабря 2019, ПАИ

Дновский районный суд признал виновным местного жителя в повторной езде в пьяном виде (статья 264.1 УК РФ) и лишил его водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным водительских прав, управлял автомобилем Audi 80, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда житель Дновского района лишился водительского удостоверения на 2,5 года. Суд также назначил ему 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.