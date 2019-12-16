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Общество

На 25% вырос объём покупок по картам в Псковской области

С января по сентябрь текущего года в Псковской области с использованием платежных карт совершено более 65,4 млн операций. Это на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Псковскому агентству информации в областном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

За рассматриваемый период количество операций по снятию наличных с карт снизилось на 5,9% – до 9,9 млн транзакций, а их объем увеличился на 0,7% - до 63,5 млрд рублей.

Всего за 9 месяцев этого года в Псковской области с использованием банковских карт было совершено операций на сумму 103,5 млрд рублей. Это на 8,75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю безналичных транзакций в регионе пришлось 84,9% от общего количества операций по картам. При этом средняя сумма операций по оплате товаров и услуг продолжает снижаться. Сумма операции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 50 рублей и составила 720 рублей.

Для оплаты товаров и услуг в Псковской области установлены около 11,8 тысяч электронных терминалов, также работает 720 банкоматов и платежных терминалов, из них 529 – с функцией приема наличных. При этом за рассматриваемый период количество POS-терминалов увеличилось на 14,3%, банкоматов – на 8%.

На 1 октября текущего года у жителей Псковской области было 964,4 тысяч платежных карт. Росту количества карт продолжает способствовать активная эмиссия карт платежной системы «Мир». За 9 месяцев количество карт национальной платежной системы в Псковской области выросло на 27,8% – до 262,4 тысяч штук. Доля карт «Мир» в регионе выросла до 27,2%.

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