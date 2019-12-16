Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»

09:50, 16 декабря 2019, ПАИ

Подросток из Пскова Дима Пожаров загадал желание познакомиться художественным руководителем театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», свою мечту он озвучил ещё в прошлом году на Кремлевской елке.

Дима смог также услышать музыку Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония». Несмотря на ограничения по слуху, подросток любит классику и, увидев маэстро однажды во Пскове, захотел лично познакомиться с ним.

«У меня вообще необъяснимые ощущения, потому что, мне кажется, что это очень трогательно — мальчик хочет музыку услышать. Особенно приятно, что он хочет услышать музыку, которую я дирижирую», - признался Фабио Мастранджело.

«Он очень эмоциональный. Дима по характеру такой же веселый человек и, возможно, эти точки соприкосновения нашлись: Дима особый ребенок, а музыка помогает — это самая главная точка соприкосновения маэстро и Димы», - отметила опекун подростка Лариса Комар.

После встречи мальчик отметил, что Фабио Мастранджело - очень веселый человек.

В этот вечер пскович отправился смотреть музыкальный спектакль «Щелкунчик и мышиный король».