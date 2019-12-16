0
11:32
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
10:58
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:50
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
17:44
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
13:14
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
09:34
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
17:12
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
Еще новости
Общество

Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»

Подросток из Пскова Дима Пожаров загадал желание познакомиться художественным руководителем театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», свою мечту он озвучил ещё в прошлом году на Кремлевской елке.

Дима смог также услышать музыку Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония». Несмотря на ограничения по слуху, подросток любит классику и, увидев маэстро однажды во Пскове, захотел лично познакомиться с ним.

«У меня вообще необъяснимые ощущения, потому что, мне кажется, что это очень трогательно — мальчик хочет музыку услышать. Особенно приятно, что он хочет услышать музыку, которую я дирижирую», - признался Фабио Мастранджело.

«Он очень эмоциональный. Дима по характеру такой же веселый человек и, возможно, эти точки соприкосновения нашлись: Дима особый ребенок, а музыка помогает — это самая главная точка соприкосновения маэстро и Димы», - отметила опекун подростка Лариса Комар.

После встречи мальчик отметил, что Фабио Мастранджело - очень веселый человек.

В этот вечер пскович отправился смотреть музыкальный спектакль «Щелкунчик и мышиный король».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
16 декабря 2019
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
16 декабря 2019
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
16 декабря 2019
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
15 декабря 2019
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
15 декабря 2019
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
15 декабря 2019
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
14 декабря 2019
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
14 декабря 2019
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда

Идет загрузка...