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Два «золота» и «серебро» завоевали великолучане на чемпионате по самбо

Великолукские спортсмены завоевали медали на XXV чемпионате всемирной федерации боевого самбо, который прошёл в Твери, сообщает портал «Псковский спорт».

Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» из Великих Лук. В дисциплине боевое самбо первое место заняли Максим Ширинов и Егор Баранов, а в дисциплине профессиональное боевое самбо «серебро» завоевал Кирилл Щелкунов.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из более чем 30 стран мира. Соревнования прошли по трем дисциплинам, также был предусмотрен ряд специальных разделов для сотрудников силовых структур и негосударственной сферы безопасности.

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