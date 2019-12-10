Два «золота» и «серебро» завоевали великолучане на чемпионате по самбо
Великолукские спортсмены завоевали медали на XXV чемпионате всемирной федерации боевого самбо, который прошёл в Твери, сообщает портал «Псковский спорт».
Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» из Великих Лук. В дисциплине боевое самбо первое место заняли Максим Ширинов и Егор Баранов, а в дисциплине профессиональное боевое самбо «серебро» завоевал Кирилл Щелкунов.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из более чем 30 стран мира. Соревнования прошли по трем дисциплинам, также был предусмотрен ряд специальных разделов для сотрудников силовых структур и негосударственной сферы безопасности.