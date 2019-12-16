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Общество

Названы самые могущественные страны мира

США, Россия и Китай вошли в тройку самых могущественных стран мира. Соответствующий рейтинг опубликовало американское издание U.S.News.

Первое место в рейтинге у США. Эксперты признали их экономику сильнейшей, а также отметили, что военный бюджет Вашингтона самый большой в мире.

Второй среди сильнейших стран признана Россия. Американское издание отметило, что Россия считается могущественным государством, так как входит в четверку стран по тратам на оборонную промышленность. Кроме того, эксперты указывают на размеры страны – она самая большая в мире, а также отмечают, что российская экономика считается одной из крупнейших в мире за счет огромного запаса природных ресурсов.

На третьем месте расположился Китай. Следом за тройкой лидеров идут Германия и Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Рейтинг составлялся на основе пяти характеристик: фигура главы государства, активность в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал.

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