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Общество

Эксперт: Любое инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах

Любое инфекционное заболевание переносить на ногах не рекомендуется, особенно если есть подозрение на грипп. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

По её словам, в случае инфекционного заболевания необходимо находиться дома, а не работать. В противном случае это грозит различными осложнениями, включая острые синуситы, отиты, бронхиты и пневмонию. Ирина Погребатько отметила, что нужно отлежаться два-три дня.

Ирина Погребатько подчеркнула, что существуют неспецифическая и специфическая профилактика ОРВИ и гриппа. К первой относятся – полноценное питание с достаточным количеством витаминов, хороший сон, регулярные занятия физкультурой на свежем воздухе, избегание стрессов, отсутствие вредных привычек, ограничение посещения людных мест и использование маски.

Ко второй – вакцинация от гриппа. По её словам, прививаться от гриппа лучше хотя бы за две-три недели до того, как превышен порог заболеваемости. «Пока еще это сделать не поздно! Привиться можно в поликлинике или в офисе врача общей практики, а также с помощью выездной вакцинации, которая производится в ФАПе», - отметила специалист и добавила, что существуют противопоказания к вакцинации, к которым относятся острые состояния, аллергия на куриный белок, реакции на предыдущие прививки от гриппа.

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