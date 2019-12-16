Эксперт: Любое инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах

11:27, 16 декабря 2019, ПАИ

Любое инфекционное заболевание переносить на ногах не рекомендуется, особенно если есть подозрение на грипп. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

По её словам, в случае инфекционного заболевания необходимо находиться дома, а не работать. В противном случае это грозит различными осложнениями, включая острые синуситы, отиты, бронхиты и пневмонию. Ирина Погребатько отметила, что нужно отлежаться два-три дня.

Ирина Погребатько подчеркнула, что существуют неспецифическая и специфическая профилактика ОРВИ и гриппа. К первой относятся – полноценное питание с достаточным количеством витаминов, хороший сон, регулярные занятия физкультурой на свежем воздухе, избегание стрессов, отсутствие вредных привычек, ограничение посещения людных мест и использование маски.

Ко второй – вакцинация от гриппа. По её словам, прививаться от гриппа лучше хотя бы за две-три недели до того, как превышен порог заболеваемости. «Пока еще это сделать не поздно! Привиться можно в поликлинике или в офисе врача общей практики, а также с помощью выездной вакцинации, которая производится в ФАПе», - отметила специалист и добавила, что существуют противопоказания к вакцинации, к которым относятся острые состояния, аллергия на куриный белок, реакции на предыдущие прививки от гриппа.