Псковский доктор рассказал об опасностях самолечения при гриппе и ОРВИ

11:47, 16 декабря 2019, ПАИ

Заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 декабря рассказала, почему не стоит заниматься самолечением.

«Самолечением заниматься не надо. И принимать препараты самостоятельно даже для профилактики не стоит. Лучше обратиться к специалистам. Оставлять дома ребенка одного не стоит, следует побыть с ним дома и, конечно, лучше вызвать врача», - рассказала она.

Ирина Погребатько порекомендовала не принимать жаропонижающие препараты при температуре 37-38 градусов, поскольку температура – это защитная реакция организма, исключение может быть только в том случае, если человек плохо переносит подъем температуры, у него возникают спазмы мышц. При этом, как отметила эксперт, высокую температуру, выше 38 градусов, конечно, надо снижать.

«Чаще всего болеют дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями почек, органов дыхания, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями», - добавила врач и посоветовала людям из группы риска внимательно относиться к здоровью, уделить внимание профилактике.

Кроме того, Ирина Погребатько рассказала, что специалисты прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области на середину февраля 2020 года. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) будет три штамма – свиной грипп, грипп А и Б. Ирина Погребатько заверила, что все эти подтипы включены в вакцину. Прививка защитит от тяжелых форм гриппа и осложнений, уверена медэксперт.