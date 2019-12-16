0
11:32
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
10:58
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:50
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
17:44
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
13:14
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
09:34
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
17:12
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
Еще новости
Общество

Псковский доктор рассказал об опасностях самолечения при гриппе и ОРВИ

Заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 декабря рассказала, почему не стоит заниматься самолечением. 

«Самолечением заниматься не надо. И принимать препараты самостоятельно даже для профилактики не стоит. Лучше обратиться к специалистам. Оставлять дома ребенка одного не стоит, следует побыть с ним дома и, конечно, лучше вызвать врача», - рассказала она.

Ирина Погребатько порекомендовала не принимать жаропонижающие препараты при температуре 37-38 градусов, поскольку температура – это защитная реакция организма, исключение может быть только в том случае, если человек плохо переносит подъем температуры, у него возникают спазмы мышц. При этом, как отметила эксперт, высокую температуру, выше 38 градусов, конечно, надо снижать.  

«Чаще всего болеют дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями почек, органов дыхания, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями», - добавила врач и посоветовала людям из группы риска внимательно относиться к здоровью, уделить внимание профилактике.

Кроме того, Ирина Погребатько рассказала, что специалисты прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области на середину февраля 2020 года. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) будет три штамма – свиной грипп, грипп А и Б. Ирина Погребатько заверила, что все эти подтипы включены в вакцину. Прививка защитит от тяжелых форм гриппа и осложнений, уверена медэксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Эксперт: Любое инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах Эксперт: Ситуация по ОРВИ в Пскове стабильная Гостем ПАИ-live 16 декабря станет заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Состоялся ПАИ-live с Нинель Салагаевой На кадастрирование участков и строений в Псковской области потребуется три года Вице-губернатор Псковской области: «Титан-Полимер» более прозрачен, чем другие инвесторы Началась программа «Огонь, вода и трубы» с Сергеем Граховым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостем ПАИ-live 5 декабря Начался прямой эфир с директором псковского филиала Tele2 (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Как попасть к стоматологу в Пскове: ПАИ-live с Владимиром Бирулей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
16 декабря 2019
Сформировались лидерские группы по итогам первых пяти дней голосования за участников премии «Народное признание - 2019»
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
16 декабря 2019
Начался ПАИ-live с заведующей терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ириной Погребатько (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
16 декабря 2019
Подросток из Пскова познакомился с руководителем петербургского «Мюзик-Холла»
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
15 декабря 2019
Экологические проблемы и пути их решения обсудили псковичи на мероприятии «Чистый воздух»
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
15 декабря 2019
Псковичи просят пересмотреть ставки транспортного налога на мотоциклы
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
15 декабря 2019
Новогодняя акция по исполнению желаний бездомных животных стартовала в Пскове
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
14 декабря 2019
Аномальная погода придёт в европейскую часть России
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда
14 декабря 2019
45-летие отмечает великолукский хор ветеранов войны и труда

Идет загрузка...