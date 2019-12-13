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50 тысяч рублей украли ненастоящие коммунальщики у бабушки из Острова

В Псковской области полицией по «горячим следам» задержаны мошенники, подозреваемые в совершении краж у пенсионеров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию Острова поступило сообщение о том, что у местной 84-летней жительницы неизвестные похитили 50 тысяч рублей. К ней в квартиру зашли двое мужчин, которые представились работниками коммунальной службы.

Они заявили, что необходимо, якобы, проверить работу вентиляционной системы и в случае необходимости провести ремонт. «Гости» отметили, что ветеранам труда полагается скидка, но нужно предъявить соответствующие документы. При этом один из них отвлекал внимание хозяйки, а другой выяснил, где она хранит деньги. После их ухода горожанка обнаружила пропажу 50 тысяч рублей, о чем сразу же проинформировала стражей порядка.

Полиции удалось по «горячим следам» задержать двух мужчин, подозреваемых в краже. «Коммунальщиками» оказались 42-летний пскович и 36-летний безработный житель Новгородской области.

Граждане дали признательные показания. У них изъято более 180 тысяч рублей и мобильные телефоны. Выяснилось, что по области фигуранты передвигались на автомобиле «Форд». В Остров приехали из города Опочки. Здесь в тот же день у местной жительницы в доме по улице Отрадной «коммунальщики» под предлогом проверки газового оборудования похитили 120 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, выясняется их причастность к совершению и других аналогичных преступлений.

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