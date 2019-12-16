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Общество

Древесину на 8 млн рублей пытались незаконно провезти в Псковскую область

В текущем году в Псковскую область пытались незаконно провезти более  620 кубических метров древесины стоимостью более 8 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Объем задекларированных в Псковской таможне необработанных лесоматериалов за 11 месяцев этого года составил 122,98 тысяч тонн общей стоимостью более 418 млн рублей. А объем задекларированных лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров составил  84,98 тыся тонн общей стоимостью более 1,4 млрд рублей.

Всего за рассматриваемый период Псковская таможня по фактам незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза леса и лесоматериалов возбудила пять уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ, два из них возбуждены в отношении конкретного руководителя одной из организаций экспортеров.

Также за 11 месяцев Псковская таможня возбудила 182 дела об административных правонарушениях. Они возбуждались как по фактам нарушения таможенного законодательства ЕАЭС при ввозе товара – 99 дел, так и вывозе – 83 дела.

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