Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза

12:32, 16 декабря 2019, ПАИ

Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте северо-западного региона. В частности, интернет-трафик бизнес-клиентов в Псковской области вырос в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей корпоративных услуг – на 11%. Драйвером роста стали М2М-решения и услуги на базе технологии big data.

За прошедший год число бизнес-абонентов Tele2 в макрорегионе «Северо-Запад» выросло на 18%. При этом в Псковской области этот показатель достиг 11%. Выручка от В2В-сегмента за 11 месяцев 2019 года в макрорегионе выросла на 20% в сравнении с прошлым годом. При этом в Псковской области показатель составил 48%. Количество активных пользователей мобильного интернета среди бизнес-клиентов в макрорегионе выросло в 2019 году на треть. При этом потребляемый интернет-трафик в макрорегионе увеличился в 3 раза, в Псковской области – в 2 раза.

Услугами оператора пользуются коммерческие предприятия, работающие в сфере промышленности, финансов, медицины, строительства, логистики, сельского хозяйства, а также государственные и муниципальные учреждения. Трендом последних лет является М2М- сегмент. Вместе с людьми абонентами оператора становятся и машины: всевозможные датчики, камеры, автоматизированные системы. В 2019 году число подключений выросло на 60%.

Среди широкого спектра услуг для корпоративных клиентов в 2019 году стала востребована возможность подключить «SMS-таргет» – маркетинговый инструмент, позволяющий отправить сообщения потенциальным клиентам с учетом детального сегментирования целевой аудитории.