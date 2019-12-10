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Олимпийский флаг может появиться у сборной России

Российские спортсмены на крупных международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, Геральдический совет при президенте РФ готов участвовать в его создании, заявил глава совета Георгий Вилинбахов.

По его словам, лишение спортсмена возможности видеть флаг своей страны и слышать ее гимн на крупных международных соревнованиях - это «удар по престижу и самолюбию, это пощечина».

«Но всегда могут быть найдены решения. Мы готовы в этой области оказать профессиональное содействие, если был бы официально утвержден российский олимпийский флаг. Почему не может быть у нас олимпийского флага, который мог бы выноситься либо вместе с государственным, либо один, но обозначать все-таки команду нашего государства, а не интернациональный флаг с пятью кольцами?», - отметил эксперт. 

По его мнению, на флаге может быть изображено то, что изображалось на спортивной одежде наших первых олимпийцев еще Российской империи - черный двуглавый орел на белом фоне.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры: чемпионаты мира и Олимпиады.

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