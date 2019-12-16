Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области

13:08, 16 декабря 2019, ПАИ

Жителей Псковской области просят помочь в поисках Руслана Мадагова, его разыскивает брат по отцу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил волонтеры проекта «Жди меня» в регионе.

Автор заявки написал, что никогда не видел сводного брата. А по рассказам родных, мама Руслана Мадагова - Людмила Лебедева - проживала в Псковской области или в Пскове. До переезда в 1988 году семья жила в Тверской области.

«Я хочу найти своего единственного брата. Наш отец умер в 1995 году», - добавил заявитель.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru.