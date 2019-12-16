0
16:29
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
15:47
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
15:35
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
14:52
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
13:33
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
13:31
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
13:08
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
Еще новости
Общество

Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области

Жителей Псковской области просят помочь в поисках Руслана Мадагова, его разыскивает брат по отцу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил волонтеры проекта «Жди меня» в регионе.

Автор заявки написал, что никогда не видел сводного брата. А по рассказам родных, мама Руслана Мадагова - Людмила Лебедева - проживала в Псковской области или в Пскове. До переезда в 1988 году семья жила в Тверской области.

«Я хочу найти своего единственного брата. Наш отец умер в 1995 году», - добавил заявитель.  

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться к волонтерам проекта «Жди меня» по адресу электронной почты pskovnews@mail.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
16 декабря 2019
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
16 декабря 2019
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
16 декабря 2019
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
16 декабря 2019
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
16 декабря 2019
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
16 декабря 2019
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза
16 декабря 2019
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза

Идет загрузка...