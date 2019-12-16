Призовые места заняли псковичи на чемпионате по танцам с собаками

13:14, 16 декабря 2019, ПАИ

Призовые места заняли представители отделения «Сопровождаемое проживание в Пскове» Центра лечебной педагогики (ЦЛП) на Чемпионате Санкт-Петербурга по танцам с собаками в категории «Paradance», сообщили Псковскому агентству информации в ЦЛП.

Соревнования прошли 14 декабря. Тренировки с собаками начались с осени под руководством председателя секции социально-ориентированного собаководства Елены Балыковой.

Ранее победители выступали с танцами с собаками на протяжении четырех лет на инклюзивных фестивалях, соревнованиях и праздниках.