Бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей Нина Александрова отметила 87-летие в Островском районе

21:17, 22 октября 2026, ПАИ

Бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Нина Александрова отметила 87-летие в Островском районе. Она родилась 19 октября 1939 года в деревне Дудино Псковской области в большой семье, где росла вместе с двумя братьями и двумя сёстрами. Об этом сообщили в районной газете «Островские вести».

Когда началась Великая Отечественная война, девочке не было и двух лет. Старшие братья отправились на фронт, а отца немцы расстреляли за помощь партизанам. Мама осталась в деревне с тремя детьми одна.

«Нас с ней тоже собирались расстрелять. Уже даже подняли ружьё, но какой-то солдат подбежал к немецким стрелкам и шепнул на ухо, что неподалёку объявились партизаны, и они быстро убежали», – вспоминает Нина Александрова.

Позже семью вместе с сельчанами отправили в концлагеря: сначала в Германию, потом в Литву. Женщина вспоминает, что жизнь там была невыносимой. Её мама работала без перерывов, а когда удавалось отдохнуть, много плакала.

После войны мама Нины с дочерьми вернулась в родную деревню. Семейный дом был разбит. Всё пришлось восстанавливать своими силами. В 1958 году Нина Александрова устроилась на местный хлебокомбинат, где отработала несколько десятилетий. Тридцать лет она кормила город и район: пекла хлеб, булочки и пирожные. На заслуженный отдых ветеран ушла в 1991 году.

В городе помнят о её трудовых заслугах и вспоминают её кулинарные творения. Поздравить Нину Александровну с 87-летием приехали управляющая делами администрации Островского муниципального округа Ольга Затравкина и социальный работник (участковый) Центра социального обслуживания Островского района Наталья Филиппова. Они выразили имениннице благодарность за большой вклад в развитие Псковской области, пожелали крепкого здоровья, сил и благополучия и вручили цветы и подарки.

«И всё-таки в жизни главное – здоровье! Дай бог всем нам долго жить!» – сказала в завершение встречи Нина Александрова.