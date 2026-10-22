Студенты из Псковской области представили проекты на очной защите «Твоего Хода» в Смоленске

21:01, 22 октября 2026, ПАИ

Очная защита проектов конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» прошла в Смоленском государственном университете. Псковскую область представили Александра Тимофеева и Никита Вахрушев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Никита Вахрушев презентовал проект, посвящённый сохранению истории Первой мировой войны в Пскове.

«Это мой первый опыт участия в конкурсе «Твой Ход». Невероятно рад тому, что в рамках программы в Смоленске смог рассказать ребятам из разных регионов России о том, как искать и реализовывать идеи в малонаселённых пунктах. В рамках своего мастер-класса пообщался с участниками и поделился нашими, псковскими инициативами. Обязательно буду участвовать в следующем году», – поделился Никита Вахрушев.

Александра Тимофеева представила на защите проект «Маяк Возможностей».

«Впечатления до сих пор не отпускают. Это первый серьёзный проект и мой первый опыт участия во Всероссийском студенческом проекте «Твой Ход». В свой проект я вложила все силы, и очень приятно, что эксперты высоко его оценили. Пройти в число 500 участников очной защиты – это очень много значит», – рассказала Александра Тимофеева.

Она отметила, что, помимо защиты, программа включала лекции и исследовательские сессии. Психологи рассказывали, как справляться с волнением перед выступлением, а на исследовательской сессии обсуждалось, как проекты меняют университеты и регионы.

«Столько классных ребят! Познакомились, обменялись контактами, делились опытом. У каждого свой проект, своя история. И от этого становится тепло: понимаешь, что ты не один такой, что нас много. Все горят идеей создавать что-то новое и внедрять это в образовательную сферу», – добавила она.

Участие в очной защите трека «Делаю» стало для псковских студентов возможностью представить регион на всероссийском уровне, обменяться опытом с участниками из других субъектов и получить экспертную оценку своих проектов.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» является частью национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства науки и высшего образования РФ, а также входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурсный трек «Делаю» направлен на поддержку студенческих проектов, ориентированных на развитие образовательных организаций, территорий и местных сообществ.