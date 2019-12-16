Более половины россиян не получат новогодние премии

13:39, 16 декабря 2019, ПАИ

Более половины российских работодателей не будут выплачивать сотрудникам премии по итогам этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

По данным опроса сервиса, 51% работодателей полностью отказались выплачивать годовые премии своим работникам, 30% респондентов планируют премировать только некоторых сотрудников, и лишь 19% опрошенных заявили, что премируют всех своих работников.

Эксперты считают, что российские компании стали тщательнее подходить к оценке работы своих сотрудников. Премии получают наиболее эффективные работники, которые приносят реальный результат.