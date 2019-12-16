0
16:29
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
15:47
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
15:35
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
14:52
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
13:33
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
13:31
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
13:08
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
Еще новости
Общество

Состояние пострадавших в ДТП под Псковом трех сестёр стабилизировалось

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Состояние трех девочек, которые пострадали в ДТП под Псковом, стабилизировалось. Об этом Псковскому агентству информации сообщила родственница детей Надежда Суркова. В результате аварии погибли родители сестёр, сами девочки с травмами были госпитализированы.

По словам Надежды Сурковой, Мирослава уже находится на домашнем лечении и «чувствует себя замечательно». Алиса до сих пор в больнице, чувствует себя также лучше. Третья пострадавшая, Софья, вернулась в Псков из Санкт-Петербурга, где она прошла всевозможные обследования. Сейчас Софья находится в реанимации Псковской детской областной больницы.

«Энцефалограмма мозга показала улучшение. Она уже реагирует на свет, шевелит руками, ногами, пытается подняться. Врачи говорят, что ей нужно теперь частое общение с родными, так она быстрее пойдет на поправку. Будем надеяться, что ей здесь будет так же комфортно как в Питере и по необходимости сделают все необходимые обследования», - рассказала Надежда Суркова.

ДТП произошло 3 ноября на Ленинградском шоссе (трасса Псков – Санкт-Петербург) около 11:40. Отцу девочек стало плохо за рулем из-за проблем с сердцем, он потерял управление, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Супруги погибли на месте аварии, пострадавших девочек госпитализировали в больницу.

В регионе ведется сбор средств в помощь пострадавшим в аварии сестрам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
16 декабря 2019
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
16 декабря 2019
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
16 декабря 2019
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
16 декабря 2019
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
16 декабря 2019
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
16 декабря 2019
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза
16 декабря 2019
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза

Идет загрузка...