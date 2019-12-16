Состояние пострадавших в ДТП под Псковом трех сестёр стабилизировалось

14:12, 16 декабря 2019, ПАИ

Состояние трех девочек, которые пострадали в ДТП под Псковом, стабилизировалось. Об этом Псковскому агентству информации сообщила родственница детей Надежда Суркова. В результате аварии погибли родители сестёр, сами девочки с травмами были госпитализированы.

По словам Надежды Сурковой, Мирослава уже находится на домашнем лечении и «чувствует себя замечательно». Алиса до сих пор в больнице, чувствует себя также лучше. Третья пострадавшая, Софья, вернулась в Псков из Санкт-Петербурга, где она прошла всевозможные обследования. Сейчас Софья находится в реанимации Псковской детской областной больницы.

«Энцефалограмма мозга показала улучшение. Она уже реагирует на свет, шевелит руками, ногами, пытается подняться. Врачи говорят, что ей нужно теперь частое общение с родными, так она быстрее пойдет на поправку. Будем надеяться, что ей здесь будет так же комфортно как в Питере и по необходимости сделают все необходимые обследования», - рассказала Надежда Суркова.

ДТП произошло 3 ноября на Ленинградском шоссе (трасса Псков – Санкт-Петербург) около 11:40. Отцу девочек стало плохо за рулем из-за проблем с сердцем, он потерял управление, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Супруги погибли на месте аварии, пострадавших девочек госпитализировали в больницу.

В регионе ведется сбор средств в помощь пострадавшим в аварии сестрам.