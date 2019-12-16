Вопросы взаимодействия обсудила Елена Полонская с председателями многоквартирных домов Пскова

14:50, 16 декабря 2019, ПАИ

В администрации Пскова состоялась встреча с председателями многоквартирных домов, которую провела глава города Елена Полонская с целью познакомиться и обменяться контактами, чтобы продолжить конструктивное сотрудничество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская считает, что нужно налаживать диалог между псковичами и депутатским корпусом: «Успех в достижении высокого качества жизни людей зависит от объединения усилий властей, бизнеса и общественности. Диалог с населением позволяет принимать наиболее взвешенные решения, исполнение которых остается на контроле».

Глава Пскова также заявила, что работа в этом направлении активно идет, в частности, каждый четверг проходят встречи властей города с представителями управляющих компаний, где решаются насущные вопросы, принимаются решения.

В свою очередь, руководитель созданного в 2013 году клуба председателей МКД Нина Каштанова рассказала о том, что ежемесячно члены клуба обсуждают вопросы капитального ремонта домов, установки общедомовых приборов учета, взаимодействия управляющих организаций и собственников жилья. Встречи проходят с представителями управляющих компаний, различных ведомств, ресурсоснабжающих предприятий. Помощь активным гражданам в организации оказывает и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Елена Полонская подчеркнула важность работы сообщества, отметив, что на площадке созданы все условия, позволяющие гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ.

Кром того, Елена Полонская обратила внимание на то, что на данный момент остро стоит вопрос реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По ее мнению, задача городских властей - доступно объяснить алгоритм подачи заявки для участия в программе, а людей - активнее вовлекаться в процесс: «Без учета мнения населения власти не могут предпринимать каких-либо действий. Мы вместе с вами учимся прислушиваться друг к другу, искать компромиссы, делать жизнь более комфортной».

В рамках встречи участники также обсудили вопросы ликвидации второй смены в школах, уборки города, работы регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ремонта дорог. Елена Полонская заявила, что благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году Псков получил беспрецедентные средства на ремонт и реконструкцию дорог. В 2020 году эта тенденция продолжится. Суммарный объем средств на улично-дорожную сеть Пскова составит 1 млрд рублей.

На совещании также обсудили вопрос уличного освещения в городе. По словам Елены Полонской, в этом году 95% светильников были заменены энергосберегающими аналогами.

В завершение встречи Елена Полонская поблагодарила представителей МКД за добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, за готовность откликаться на просьбы городских властей о помощи, активное участие в общественной жизни Пскова. Елена Полонская также подчеркнула, что все озвученные вопросы и предложения будут взяты в проработку, и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.