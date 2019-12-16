Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение

14:52, 16 декабря 2019, ПАИ

Трехстороннее отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Псковской области на 2019 — 2022 годы подписано между комитетом по сельскому хозяйству, областной организацией профсоюза работников агропромышленного комлекса РФ и Ассоциацией крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках соглашения стороны наметили план совместных действий по совершенствованию социально-трудовых и экономических отношений в сфере деятельности АПК области.

Соглашение призвано укрепить взаимодействие органов власти, профсоюзов и аграриев в целях соблюдения прав и интересов трудящихся. «Аккумулирование имеющихся проблем работников или идей предпринимателей в профсоюзных организациях будет способствовать быстрому принятию решений, а также систематизации работы всей отрасли», — отметил председатель комитета Николай Романов.

В профсоюзе обратили внимание, что подписанный документ позволит решать сообща многие задачи агропромышленного комплекса Псковской области, а также вопросы сельскохозяйственного сектора. «Каждый сотрудник, устраиваясь на работу, должен иметь, помимо гарантий, прописанных в трудовом кодексе, дополнительные социальные гарантии, предоставляемые работодателем. Поэтому на сегодняшний день важно увеличивать в регионе количество профсоюзных организаций внутри сельскохозяйственных и прочих структур. Если членство в них будет стопроцентным, то, соответственно, соблюдение социально-трудовых прав и интересов граждан будет максимальным», — добавила председатель Псковской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Елена Васильева.

Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области является новым участником соглашения и только начинает знакомиться с преимуществами подобного рода партнерских отношений. «Для нас это первый большой шаг на пути к сотрудничеству с властью и профсоюзами. Главная задача сейчас — разработать модель взаимодействия между участниками соглашения», — сказал президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков.

В рамках соглашения предполагается решить накопившиеся в отрасли вопросы об увеличении объемов производства продукции сельскохозяйственных предприятий, повышении доходности товаропроизводителей и обеспечение достойного уровня жизни сельского населения. Поставлены задачи рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и развития сельских территорий. Отдельный вопрос — обновление и модернизация технической и технологической базы АПК области, развитие ее инфраструктуры. Одним из направлений соглашения является привлечение в регион новых инвестиций и поддержка малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Псковской области провел рабочую встречу с председателем профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Натальей Агаповой, где предложил наметить план работы по организации профильного сотрудничества между работодателями и профсоюзами.